Cornigliano-Erzelli: in arrivo un nuovo collegamento Amt

Nuovo collegamento tra Cornigliano e gli Erzelli. Dal 17 giugno, infatti, entrerà in vigore una nuova linea Amt sperimentale con un nuovo autobus, che avrà una cadenza di circa trenta minuti e ripristinerà il percorso dei mezzi pubblici da Cornigliano alla collina degli Erzelli, con partenza da piazza Savio.

Il quartiere è sede del Parco Tecnologico, raggiunto quotidianamente da molti lavoratori, nonché del Parco pubblico recentemente inaugurato con oltre trentamila metri quadrati di spazio attrezzati. Da tempo il collegamento era richiesto a gran voce. La linea Amt 5 ora in funzione manterrà il percorso attuale con il capolinea in via Menotti, ma oltre a questa sarà inserita una nuova linea a servizio del percorso dalla costa alle colline.

«Un risultato importante ottenuto da un’azione congiunta del Pd Municipio Medio Ponente e del Pd Gruppo consiliare del Comune di Genova - hanno spiegato i consiglieri del Partito Democratico che hanno presentato la mozione - , che ancora una volta ha intercettato le esigenze del quartiere di Cornigliano, duramente colpito dalla nuova viabilità dopo il crollo del Ponte Morandi».