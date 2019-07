Si mantengono spacciando droga, coppia arrestata

Quell'auto, fermata alcuni giorni prima, ha attirato l'attenzione degli agenti, che non hanno esitato ad approfondire la situazione. È così che la polizia ha arrestato in flagranza, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il 45enne R. C. e la sua convivente I. F., di 42 anni, entrambi genovesi e incensurati.

Gli operatori della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno notato in via Cornigliano l'auto, il cui conducente era stato sorpreso giorni prima con una modica quantità di cocaina. Il veicolo è stato seguito dagli agenti fino a via Ugo Polonio, dove è scattato il controllo.

A bordo è stata identificata la coppia, che ha mostrato fin da subito segni di nervosismo. A seguito di mirate domande degli agenti, l'uomo ha ammesso di avere della sostanza stupefacente nel vano portaoggetti della portiera, per la precisione tre involucri di forma cilindrica contenenti cocaina per un peso complessivo lordo superiore a 31 grammi.

I poliziotti si sono recati nell'abitazione dei due fermati, in val Bisagno, dove sono state trovate alcune dosi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale atto al confezionamento della droga. Dai primi accertamenti svolti, stante anche la mancanza di regolare occupazione lavorativa della coppia, è presumibile che una fonte di sostentamento del nucleo familiare fosse proprio lo smercio di stupefacenti.

Sono in corso ulteriori indagini volte a ricostruire il giro di spaccio nel quale la coppia era inserita.