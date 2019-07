Ubriaco, scalzo e a torso nudo distrugge un negozio

In evidente stato di ebbrezza, scalzo e a torso nudo, si è barricato all'interno di un negozio di alimentari, distruggendone l'arredo e lanciando la merce. Per questo un 49enne siciliano pregiudicato è stato arrestato dagli agenti del commissariato Cornigliano per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Dopo i numerosi tentativi di dialogo degli agenti intervenuti intorno alle 19 di lunedì 29 luglio 2019 in via Leone Vetrano a Cornigliano ed il successivo utilizzo dello spray al peperoncino, l'uomo ha continuato nel suo atteggiamento violento. Anche quando finalmente è uscito dal negozio ha continuato a essere pericoloso e aggressivo ed ha colpito con pugni e gomitate gli operatori che tentavano di fermarlo (due agenti sono stati refertati in ospedale con 5 giorni di prognosi).

La furia distruttrice dell'uomo si è placata soltanto dopo l'estrazione del taser, grazie al quale i poliziotti sono riusciti ad ammanettarlo. Il soggetto è stato processato questa mattina con rito direttissimo.