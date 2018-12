Cornigliano, nel 2019 lavori al via per il nuovo depuratore

Nel 2019 dovrebbero partire i lavori per il nuovo depuratore di Cornigliano. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco a margine del convegno "Orientati al futuro" organizzato insieme a The European Huose Ambrosetti parlando alle televisioni locali.

Si parla di un investimento di quasi 100 milioni di euro per un'opera che dovrebbe poi entrare in servizio nel 2021 per tutta l'area occidentale di Genova con circa 250mila abitanti. Previste anche assunzioni da parte di Iren.