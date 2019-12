Festa in casa e musica a tutto volume, dieci denunciati a Cornigliano

La compagnia di Sampierdarena ha denunciato dieci persone originarie dell'Ecuador, di età compresa tra i 18 e i 63 anni, ritenute responsabili del disturbo della quiete pubblica.

L'altra notte il gruppo ha organizzato una festa all'interno di un'abitazione privata in viale Narisano a Cornigliano, arrecando disturbo con il volume alto della musica ai residenti del posto, impedendone il riposo.

In un altro episodio, il Nucleo Radiomobile di Genova ha denunciato per danneggiamento e ubriachezza un soggetto marocchino di 30 anni, con precedenti di polizia, che l'altra notte, in evidente stato di ubriachezza, ha rovesciato in via Gramsci alcuni cassonetti dell'immondizia, danneggiandoli.