Schiamazzi notturni a Cornigliano, 10 denunce

Ieri a Cornigliano i carabinieri della stazione di Sampierdarena, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone sei donne di età compresa fra i 27 e i 62 anni e quattro uomini di età compresa fra 27 e 47 anni, tutti di origini sudamericane.

A chiamare i carabinieri sono stati alcuni residenti di via San Giovanni D'Acri. Inoltre il 47enne e il 27enne sono stati denunciati per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, in quanto si sono rifiutati di fornire le proprie generalità ai militari.