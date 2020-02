Cronaca Cornigliano / Via Costantino e Maria Brighenti

Cornigliano, raid nella notte: incendiati cassonetti in diverse vie del quartiere

Gli incendi sono divampati in via Bigliati, via Brighenti, via Bellini e via San Giovanni d’Acri. A dare l'allarme i residenti, spaventati dal forte odore di bruciato