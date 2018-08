Spaccia sotto casa, pusher incastrato da cane poliziotto

La polizia nel pomeriggio di venerdì 3 agosto, durante un servizio in via Cornigliano, ha notato un gruppo di persone fischiare sotto le finestre di un noto spacciatore. L'uomo sceso in strada si è appartato in un vicolo e ha venduto la droga. In quel momento gli agenti sono intervenuti incastrando il pusher con quattro grammi in tasca e 430 euro.

Una successiva perquisizione domiciliare, eseguita con l’aiuto del cane Kora dell’unità cinofila, ha consentito ai poliziotti di rinvenire ulteriori 54 g di stupefacente. Inoltre la polizia ha scovato, nascosti in camera da letto, anche 1000 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Lo spacciatore, 29 anni e diversi reati alle spalle, è stato arrestato