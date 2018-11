Borseggio in via Cornigliano, arrestati due giovani

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro hanno arrestato un 20enne di origini algerine e un 23enne di origini libiche, entrambi pregiudicati irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

I due sono stati sorpresi in flagranza mentre con destrezza si appropriavano di un portafogli contenuto all'interno della borsa di una genovese, che stava percorrendo via Cornigliano. Una volta bloccati, i due malfattori sono stati ristretti all'interno delle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio direttissimo.

L'accusa pe loro è quella di furto aggravato in concorso e inosservanza delle leggi sugli stranieri.