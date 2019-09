Cornigliano, incendio in un appartamento di via Bellini

Ancora un incendio in abitazione a Genova, questa volta in via Bellini, a Cornigliano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti venerdì pomeriggio per spegnere un rogo divampato in cucina.

L’intervento tempestivo dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero al resto della casa, e i danni sono stati fortunatamente limitati: nessuna persona è rimasta ferita, complice anche il fatto che i residenti degli appartamenti sovrastanti avevano lasciato da soli e spontaneamente la loro casa per consentire ai vigili del fuoco di terminare le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio.

Le successive verifiche di sicurezza hanno consentito ai residenti di fare ritorno nelle loro abitazioni, garantendo l’agibilità anche dell’appartamento in cui è partito il rogo.