Cornigliano, rimossi altri tre furgoni

Dopo la rimozione di 4 auto in vico della Spiaggia a Cornigliano, martedì 5 novembre 2019 sono stati rimossi dalla polizia locale anche tre furgoni abbandonati in piazza Battelli, segnalati dai cittadini anche sabato scorso e che erano già stati inseriti da tempo nella procedura di rimozione.

I furgoni venivano anche usati come giaciglio da senza fissa dimora e destavano particolare allarme nella zona. Nell'area restano due veicoli individuati contestualmente alla rimozione delle prime auto e che non erano ancora stati censiti. Non sono assicurati e ne è stato constatato lo stato di abbandono. Sono stati quindi avviati alla procedura di rimozione.

Dall'inizio dell'anno sono già stati rimossi a Genova oltre 600 relitti. Ne restano circa 200 per cui sono già state avviate le procedure che, a norma di legge nazionale, durano tra i 6 e gli 8 mesi. Il cittadino può segnalare la presenza di veicoli abbandonati presentando un esposto scritto o una email, indicandone con precisione l'ubicazione e possibilmente allegando fotografie del veicolo. La segnalazione dovrà essere inviata al Comune di Genova - Comando Polizia Municipale, via di Francia 1, 16149 Genova oppure all'indirizzo di posta elettronica pmsegnalazionerelitti@comune.genova.it.

Nel caso in cui i veicoli abbandonati si trovino su area privata, la segnalazione può essere inviata al Comune di Genova - Direzione Ambiente - U.O.C. Suolo - Ufficio Rifiuti, via di Francia 1, 16149 Genova oppure all'indirizzo di posta elettronica ambiente@comune.genova.it.

Come funziona la procedura di rimozione

La procedura della rimozione stabilita dalla legge nazionale è piuttosto lunga. Il veicolo segnalato dai cittadini o dagli stessi agenti del territorio viene preso in carico dal distretto territoriale di competenza. La prima operazione è quella dell'individuazione dello stato di relitto. Per prima cosa si verifica se il veicolo sia mancante di parti essenziali come sedili, ruote, parti meccaniche, targhe. Solo in tal caso è possibile considerarlo un relitto (il fatto che l'auto sia ferma da molto tempo e magari sporca e polverosa - ma integra e assicurata - non è sufficiente). In quel caso viene emessa un'ordinanza che ingiunge al proprietario di portarlo via dal luogo entro 15 giorni.

Se il veicolo non è assicurato, parte la notifica (che avviene entro 90 giorni). Il proprietario ha 30 giorni di tempo dalla ricezione per presentare l'assicurazione alla polizia locale. Se i documenti assicurativi non vengono portati in tempo scattano il verbale assicurativo e la sanzione per la mancata presentazione dei documenti. Viene quindi inviata l'ingiunzione a rimuoverlo. Non di rado i veicoli abbandonati sono di persone irreperibili, in carcere, all'estero o decedute. In quest'ultimo caso si risale fino al sesto grado di parentela. Esaurita la procedura, il Comune procede a proprio carico, per poi rivalersi sul proprietario o sui suoi eredi.

I veicoli che risultano contenenti spazzatura, prima della rimozione vanno bonificati da Amiu. Il costo della rimozione e dello smaltimento del veicolo vanno dagli 80 euro per moto e scooter ai 140 per una piccola auto, ai 180 per un'auto giù grande, ai 250 per i furgoni.