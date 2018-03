Lo cercava la polizia di tutto il mondo, girava in auto per Cornigliano

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 marzo un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha fermato un veicolo, con a bordo quattro persone, per un normale controllo in via Siffredi a Cornigliano.

All'interno dell'auto i militari hanno trovato un giovane 24enne di origini albanesi, con precedenti di polizia, risultato il destinatario di un ordine d'arresto internazionale emesso dall'autorità giudiziaria albanese. Il giovane, residente in Spagna, doveva scontare una pena di cinque anni per una rapina risalente al 2012. Per questo motivo è stato arrestato dai Carabinieri e portato nel carcere di Marassi in attesa dell'estradizione.