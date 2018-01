Cornigliano, riaperto l'ufficio anagrafe

Dopo quasi due anni di chiusura, ha riaperto martedì mattina l’ufficio anagrafe di viale Narisano, situato nei locali al pianterreno del Municipio Medio Ponente, a Cornigliano.

L’ufficio è stato riaperto per far fronte alle richieste e alle esigenze dei residenti del quartiere, in prevalenza anziani, che avevano difficoltà a raggiungere l’ufficio anagrafe più vicino di Sestri Ponente. Lo sportello di Cornigliano resta aperto in concomitanza con il mercato settimanale, il martedì e il venerdì dalle 8.10 alle 12.

Alla riapertura erano presenti l’assessore ai Servizi Civici, Matteo Campora, e il presidente del Municipio Medio Ponente, Mario Bianchi.