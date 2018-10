Tubo dell'acqua rotto durante i lavori per la nuova rampa, disagi nel ponente

I lavori per il completamento della nuova rampa che collegherà il casello di Genova Aeroporto alla Guido Rossa poco prima delle 12 di domenica come previsto, non senza qualche intoppo legato alla chiusura di via Siffredi e al cantiere: a causa della rottura di un tubo dell’acqua di grandi dimensioni, in parecchie vie della zona si è reso necessario sospendere l’erogazione del servizio idrico.

Il guasto si è verificato sabato notte, e ancora lunedì mattina alcuni residenti lamentavano l’assenza di acqua o l’uscita di acqua marrone o gialla dai rubinetti. L’assessore alle Manutenzioni del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo, aveva già preso in carico la situazione avvisando di avere contattato Iren per segnalare la problematica.

«A Cornigliano la situazione è un po più lunga e complessa dal punto di vista tecnico», aveva detto domenica, fissando come limite la serata per il ripristino. Evidentemente slittato alla giornata di lunedì.