Materassi, scooter, interi soggiorni: a Cornigliano è allarme ingombranti per strada

L’ultimo ritrovamento in via Guido Agosti, dove oltre ai “soliti” materassi è spuntato pure un motorino appoggiato al muro, forse rubato o forse “rottamato” nel modo più semplice. Ma a Cornigliano, ormai, i residenti non si stupiscono più di nulla, visto l’aumento esponenziale di incivili che abbandonano per strada ogni genere di rifiuto ingombrante, dagli elettrodomestici a mobili che potrebbero tranquillamente arredare intere stanze.

Le discariche a cielo aperto sono diventate indiscusse protagoniste anche sui social network, raccolte dalla pagina “Cornigliano La Rinascita” e oggetto di decine di commenti indignati. E il fenomeno accomuna il territorio dell’intero Municipio Medio Ponente: da via Rolla, in zona Campi, dove sono comparsi divani, materassi e sedie, a via Mario Piana, passando per l’assurdo caso di via Bagnara, dove Amiu non ha fatto in tempo a intervenire su un primo cumulo di mobili di ogni genere che il giorno dopo già aveva fatto al sua comparsa un altro.

Della questione si è interessato anche il consigliere comunale Maurizio Amorfini, che ha fatto segnalazione ad Amiu e chiesto ai residenti di via Bagnara di mettere a disposizione i filmati delle telecamere per risalire all’identità di chi ha scaricato i rifiuti, probabilmente approfittando dell’orario notturno: «Occhi aperti, fotografiamo e filmiamo senza paura di denunciare», ha detto Amorfini.

I cittadini di Cornigliano, d’altronde, non si sono mai tirati indietro davanti a evidenti comportamenti incivili: lo scorso agosto in Dufour, a poca distanza dal cantiere recentemente aperto per riqualificare via Cornigliano, l’intera via era insorta contro una coppia che stava abbandonando una lavatrice in strada, convincendola a desistere e a rivolgersi al servizio di ritiro ingombranti di Amiu.