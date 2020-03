Senza biglietto sul treno, prende a calci il controllore

Sorpreso senza biglietto sul treno, prima ha minacciato il controllore, poi lo ha aggredito prendendolo a calci.

È successo nei giorni scorsi su un regionale partito da Savona, protagonista un 36enne di Alassio, denunciato dai carabinieri di Voltri dopo le indagini del caso.

A sporgere denuncia era stato proprio il capotreno, che aveva raccontato che durante il controllo il passeggero 36enni aveva reagito con violenza, pur senza biglietto, minacciandolo, insultandolo e poi sferrandogli un calcio allo stomaco.

Il treno era stato fermato per circa 45 minuti per soccorrere il capotreno, che era stato accompagnato all’ospedale di Pietra Ligure, dove era stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il 36enne è stato denunciato per lesioni aggravate, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.