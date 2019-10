Ubriachi alla guida e velocità troppo elevata: raffica di multe e patenti ritirate

Circa 140 persone sottoposte ad alcol test e 5 patenti ritirate in due giorni, in un caso per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è il bilancio dei controlli “anti-stragi” effettuati dalle pattuglie della polizia Stradale di Genova lo scorso weekend.

Gli agenti hanno pattugliato le principali strade della provincia genovese e del capoluogo ligure, contestando diverse infrazioni stradali: oltre alla guida in stato di ebbrezza (casi tutti denunciati alla Procura), velocità pericolosa e mancata revisione.

Alle 5 persone trovate ubriache al volane sono stati sottratti 10 punti della patente, sospesa da un minimo di 3 mesi a un massimo di due anni, con il rischio della revoca in caso di recidiva nel biennio. I controlli continueranno nei prossimi fine settimana, con particolare attenzione a quello del “ponte” di Ognissanti.