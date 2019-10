Controlli a tappeto nei vicoli, identificate 45 persone

Nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre 2019 i poliziotti del commissariato Prè hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, avvalendosi di 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine, di una pattuglia della questura con tre militari e di agenti della polizia municipale.

Particolare attenzione è stata posta, anche a seguito di esposti, alla zona di via Bersaglieri d'Italia, giardini Caduti nei Lager Nazisti, via del Campo, via di Prè, vico Largo, vico del Roso e via Gramsci.

Durante il servizio i poliziotti hanno identificato 45 persone di cui:

un cittadino senegalese di 34 anni tratto in arresto poiché destinatario di un ordine di carcerazione per una pena complessiva di 1 anno e 9 mesi di reclusione e una multa di 3.450 euro per reati commessi nel 2009 a Torino.

uno straniero sanzionato per ubriachezza

una genovese segnalata per violazione della misura di prevenzione dell'avviso orale del questore di Genova

uno straniero invitato per notifica del provvedimento di revoca della patente di guida.

Gli operatori hanno anche controllato otto veicoli con sistema Mercurio ed hanno rinvenuto e riconsegnato al proprietario un motociclo rubato. Infine il personale, ponendo particolare attenzione alla verifica degli esposti, ha anche monitorato e controllato sette esercizi commerciali.