Scoperto panettiere senza licenza, multa da 5.164 euro

In un negozio di via Canneto il Lungo, gli agenti della polizia locale specializzati in questo genere di verifiche hanno scoperto che il titolare non aveva alcuna licenza per l'attività di panificazione e lo hanno sanzionato per 5.164 euro, come prevede la legge. L'uomo, che ha anche un dipendente, aveva presentato al Comune una semplice richiesta di subingresso per esercizio di vicinato (negozio).

Nell'esercizio, per conquistare la fiducia dei clienti, il titolare di origini marocchine esponeva anche un articolo di giornale che parlava di un precedente titolare dell'esercizio, suo connazionale, 'maestro della focaccia al formaggio' per aver lavorato ed essersi specializzato presso un prestigioso ristorante di Recco. Questi non ha, però, più nulla a che fare con l'attuale attività.

Le pattuglie del nucleo commercio, ieri, hanno anche sanzionato un'estetista in via Luccoli e un esercizio di vicinato di Sottoripa per l'inosservanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che detta le regole per prevenire il contagio del Covid-19. Entrambi saranno segnalati alla Prefettura per la sospensione della licenza.

Inoltre a un esercizio di vicinato non alimentare di via San Luca è stata notificata la sospensione di 5 giorni per l'inosservanza al Decreto Covid. A un esercizio alimentare di via San Donato, sanzionato durante i controlli nella movida, è stato notificato un verbale per l'attività svolta senza aver presentato dichiarazione di avvio agli uffici comunali.

Sanzionata anche una macelleria di via di Prè per commercio di articoli non alimentari senza presentazione della dichiarazione di inizio attività in Comune.