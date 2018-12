Chiavari, controlli pre-natalizi sul territorio: 6 denunciati

I carabinieri di Chiavari, in occasione delle feste di Natale, hanno organizzato un servizio mirato finalizzato a controllare i luoghi di ritrovo del territorio, e a impedire furti, scippi, risse, e quant'altro.

In quest'ottica sono state denunciate sei persone. Due cittadini rumeni di 47 e 50 anni, entrambi pregiudicati, sono stati trovati in possesso di numerosi generi alimentari rubati poco prima. Per loro l'accusa è di furto aggravato in concorso.

Poi, un genovese di 54 anni, pregiudicato, è stato sorpreso mentre - nel corso di una lite per motivi di traffico - colpiva un uomo, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Deferito per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali, patente ritirata.

Infine, nel mirino dei militari sono finiti un 25enne albanese privo di permesso di soggiorno, un 21enne di Zoagli denunciato per disturbo del riposo delle persone, e un 25enne di Leivi, trovato alla guida in stato di ebbrezza.