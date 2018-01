Controlli straordinari dei carabinieri, denunce da Pra' al Tigullio

Il comandante provinciale carabinieri di Genova ha disposto un servizio coordinato in sinergia tra i vari reparti dipendenti, finalizzato al contrasto dei fenomeni che incidono sulla vivibilità e il decoro delle città. L'attività è stata svolta nelle scorse serate, impiegando in tutta la provincia 60 militari e 22 autovetture.

Controlli straordinari dei carabinieri, il bilancio

Durante un controllo in piazza Sivelli a Quarto, la pattuglia della locale stazione carabinieri ha denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un albanese di 33 anni, risultato irregolare. Mentre a Pra', un marocchino di 32 anni, gravato di pregiudizi di polizia, sottoposto a controllo da parte dei carabinieri della locale stazione, è risultato inottemperante al provvedimento di espulsione, inoltre ha fornito false attestazioni sulla propria identità, quindi è stato denunciato.

Nel Tigullio, denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi un marocchino di 40 anni, gravato di pregiudizi di polizia, poiché sorpreso a Rapallo a vendere numerosi capi di abbigliamento con il marchio contraffatto del valore di 2.500 euro circa, il tutto sequestrato.

Inoltre un 29enne è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e a Santa Margherita Ligure, nei pressi della stazione ferroviaria, è stato contravvenzionato un pachistano di 53 anni, trovato in possesso di numerose collane e altro; infine un 34enne di Castiglione Chiavarese è stato denunciato per il possesso di un cutter con la lama lunga 15 centimetri, sequestrato.