Controlli dei carabinieri da levante a ponente, pioggia di denunce e patenti ritirate

Controlli dei carabinieri in tutta la provincia nel weekend, per prevenire lo spaccio di droga e anche per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" sulle strade per colpa dell'alcool.

Tra Arenzano e Cogoleto, militari dell'Aliquota Radiomobile hanno fermato un romeno di 25 anni, pregiudicato, un 52enne e un 28enne genovesi, tutti risultati positivi all'alcool test e denunciati per guida in stato di ebbrezza. Sempre durante questi controlli, è stato segnalato quale assuntore di droghe un 22enne genovese, trovato in possesso di 3 grammi di marijuana (poi sequestrata).

A Busalla invece i carabinieri di Sampierdarena hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 25enne di Carrosio e un 38enne di Ronco Scrivia, sorpresi alla guida delle proprie auto con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,20 g/l e 1,91 g/l. Patenti di guida ritirate. Al 38enne è stato sequestrato anche il mezzo.

Infine a Santa Margherita Ligure personale della Radiomobile ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 31enne moldavo, residente a Chiavari, e un 26enne milanese, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli positivi con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti consentiti. Entrambe le patenti di guida sono state ritirate.