Controlli antidroga nel centro storico: due arresti

Venerdì, nel corso di un servizio predisposto a frenare lo spaccio, i carabinieri di Carignano, in via San Lorenzo, hanno fermato per un controllo un 27enne colombiano. Il ragazzo, pregiudicato, residente a Genova, si è da subito mostrato molto nervovo e poco collaborativo, e c'era un motivo: i militari lo hanno infatti trovato in possesso di 2,5 grammi di marijuana già suddivisi in dosi destinate allo spaccio.

Perquisita la casa, i carabinieri hanno trovato altri 284 grammi di marijuana.

Il 27enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di

sostanze stupefacenti.

Poco più tardi, in vico Spinola, la pattuglia della Stazione Carabinieri della

Maddalena, dopo aver visto un uomo che cedeva crack in cambio di poche decine di euro, a una donna. Li hanno bloccati entrambe: l'acquirente, una genovese di 39 anni, sarà segnalata quale assuntrice di droghe, mentre il pusher, un cittadino della Guinea di 32 anni, pregiudicato, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Droghe e denaro sequestrati. Gli arrestati, in mattinata saranno

processati con rito direttissimo.