Controlli anti droga: tre arresti e una denuncia

Arresti e denunce per droga nell'ambito di due operazioni separate condotte dai Carabinieri tra Genova e Savignone.

Due arresti a Genova

In piazza Dinegro, uno straniero, dopo aver ceduto alcune dosi di “eroina” a un 50enne genovese e a un 61enne calabrese (ma residente in Liguria), è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, ed è stato subito fermato.

Si tratta di un 61enne di origini tunisine con precedenti di polizia, arrestato per spaccio e processato per direttissima mentre i due acquirenti sono stati segnalati come assuntori di droghe.

Poco più tardi i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Genova Centro, nella vicina via di Francia, hanno arrestato un 18enne originario del Gabon, incensurato, perché sorpreso durante un normale controllo con 173 grammi di cocaina e denaro contante probabilmente ottenuto vendendo dosi di droga. Il giocane è stato portato nel carcdere di Marassi.

A Savignone: un arresto e una denuncia

Nella notte, invece, a Savignone nel corso di uno specifico servizio mirato anti droga il personale della locale Stazione Carabinieri con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino, ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un libero professionista di 34 anni e denunciato a piede libero per lo steso reato un 21enne. I due erano stati fermati per un controllo e trovati in possesso di circa 4 grammi di hashish. Nella casa del 34enne, successivamente, i militari hanno trovato altri 140 grammi di droga mentre in casa del 21enne un bilancino di precisione. Sempre a Savignone sono state trovate in possesso di modiche quantitàdi hashish altre due persone, segnalate in Prefettura.