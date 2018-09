Amt, mattinata di verifiche e multe a Molassana: 416 passeggeri controllati

Controlli intensivi per i controllori di Amt, mercoledì mattina. Dalle 7 alle 12, otto verificatori titoli di viaggio hanno presidiato il capolinea bus di largo Boccardo a Molassana e la vicina fermata di transito, controllando le linee 13, 14, 48, 477, 479 e 481.

Sono stati 416 i passeggeri controllati: di questi, 26 non avevano il biglietto, pari a un tasso di evasione del 6,25%. Dei sanzionati, 8 su 26 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando la multa di 41,50 euro.

Un impegno che prosegue nelle diverse zone della città per garantire incisività nelle azioni di controllo e contrasto all’evasione tariffaria. Marco Beltrami, Amministratore unico di AMT, intervenuto in mattinata alla verifica ha dichiarato: «Abbiamo ripreso le verifiche intensive perché riteniamo che, soprattutto in questo periodo, il pagamento del titolo di viaggio sia un dovere civile».

Il piano proseguirà anche nelle prossime settimane secondo il programma dell’azienda realizzato in stretto accordo con l’assessorato alla Mobilità.