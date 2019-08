Controlli anti alcol nel Tigullio: due patenti ritirate e un veicolo sequestrato

Controlli a tappeto, come di consueto, nel Levante, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto 2019. I Carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con i colleghi di Rapallo hanno allestito diversi posti di blocco con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

I militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica due persone, un milanese e un imperiese, entrambi sorpresi alla guida dei

rispettivi veicoli evidentemente ubriachi e con tassi alcolemici notevolmente più alti del limite consentito di 0,5 grammi per litro. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente e, per uno dei due, anche il sequestro del mezzo per successiva confisca.