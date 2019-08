Carabinieri, controlli contro le "stragi del sabato sera" da ponente a levante

Fine settimana di controlli sulle strade genovesi: la scorsa notte, ad Arenzano, i carabinieri, nel corso del servizio per contrastare le cosiddette "stragi del sabato sera" durante posti di controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza due genovesi di 22 e 42 anni: i due uominim fermati e sottoposti all'alcoltest, sono risultati positivi. Patenti ritirate.

Controlli anche a levante: a Santa Margherita Ligure i carabinieri della stazione di Portofino e dell'Aliquota Radiomobile - appostati nelle vicinanze di alcuni locali della movida e dei caselli autostradali - hanno denunciato sempre per guida in stato di ebbrezza tre persone, tra cui due ragazze, di età compresa tra 20 e 27 anni. Tutte e tre, sottoposte all'alcoltest, sono risultate positive con un tasso alcolemico tra 0,98 e 3,56 g/l. Patenti di guida, anche in quresto caso, ritirate.