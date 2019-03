Ponte Morandi, la torta e quei sorrisi di Bono e Conte: bufera online

Avrebbe dovuto essere un momento importante per la città di Genova, ma alla fine si è trasformato in motivo di rabbia e indignazione: la foto, condivisa da Palazzo Chigi, del taglio della torta con sopra riprodotto un ponte (strallato) e i visi sorridenti del premier Giuseppe Conte, dell’amministratore delegato Fincantieri Giuseppe Bono e del sindaco di Valeggio sul Mincio, cittadina del veronese in cui sorge il nuovo stabilimento Fincantieri, non è andata giù a molti. E i social, prevedibilmente, sono diventati il luogo in cui esprimere la protesta.

L’occasione in cui è stata scattata la foto è l’inaugurazione del nuovo stabilimento Fincantieri Infrastructure, in cui è stata tagliata la prima lamiera per il nuovo ponte sul Polcevera. Davanti alla torta ordinata per celebrarla, il premier Conte che regge il coltello insieme con il sindaco Angelo Tosoni con il tricolore, sorriso rivolto all’obiettivo, di fianco il pasticcere e Bono che applaude. A spiccare sulla torta la silhouette di un ponte, stralli compresi. E proprio come accaduto per la foto di Danilo Toninelli sorridente con in mano il plastico del Morandi da Bruno Vespa, la bufera di polemiche non ha tardato a manifestarsi.

Tra le voci che si sono sollevate via social network contro la foto c’è quella del presidente della fondazione Palazzo Ducale, Luca Bizzarri: «Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta - ha scritto su Twitter - Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c’è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime.

Nessuno che dica “Ma come str…..o vi è venuto in mente? Non c’è nessuno». Parole che fanno eco ai tanti commenti piovuti anche su Facebook, che condannano i sorrisi e la scelta - innegabilmente infelice - di riprodurre un ponte sulla torta.