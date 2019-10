Revoca delle concessioni ad Autostrade, il Consiglio comunale vota contro

Seduta sospesa oggi in Consiglio comunale dopo che l'aula ha votato contro un ordine del giorno fuori sacco con cui si chiedeva a sindaco e giunta di farsi promotori presso il governo per la revoca delle concessioni ad Autostrade. Quindici consiglieri si sono espressi a favore e venti hanno votato 'no'.

Immediata la reazione di Luca Pirondini, le cui proteste hanno spinto il presidente a sospendere la seduta. «Abbiamo presentato un'ordine del giorno per chiedere, alla luce dei recenti sviluppi sulle indagini, che si prosegua il percorso di revisione delle concessioni ad Autostrade fino ad arrivare alla revoca. Tutta la maggioranza ha votato contro. Continuano a difendere Autostrade, complimenti», ha commentato sui social il consigliere grillino.

La pronuncia del consiglio è avvenuta in un giorno particolare per la città, dove in mattinata si è tenuta la cerimonia di 'varo in quota' del primo impalcato. Ma è anche il giorno in cui la guardia di finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede milanese di Spea Engineering nell'ambito dell'inchiesta bis, nata dopo il crollo di ponte Morandi del 14 agosto 2018.