A Tursi si discute di ex Ilva, Bucci lascia l'aula per altri impegni

Giovedì 28 novembre a Palazzo Tursi si è tenuto un consiglio comunale monotematico sulla vertenza ex Ilva. Nel corso del dibattimento sono stati ascoltati i rappresentanti sindacali della Fiom Cgil, della Fim Cisl e Uilm. Hanno poi preso la parola i consiglieri di tutti i gruppi consiliari. In aula sono risuonate le parole di Bruno Manganaro, segretario della Fiom: «se qualcuno pensa di farci pagare un solo posto di lavoro all'ex Ilva, facciamo i matti».

Dopo gli interventi dei consiglieri, si è passati alla votazione, in assenza del sindaco Bucci, motivata da altri impegni (l'inaugurazione di un ascensore navale in un cantiere del porto). Sono state presentate tre mozioni: approvate all'unanimità la prima e la terza, mentre la seconda è stata approvata con 28 voti a favore e 4 contrari (M5s e Chiamami Genova).

«Il sindaco Marco Bucci - dichiara il Gruppo Pd Comune di Genova - si è reso responsabile di un grave atto di irresponsabilità e di mancanza di rispetto per il suo stesso ruolo istituzionale nonché del Consiglio Comunale e della Giunta, quindi dei cittadini che in questa sede vengono rappresentati, lasciando l'aula prima del voto dei documenti con cui tutto il Consiglio Comunale ha richiesto l'impegno della Giunta e del sindaco in difesa della continuità produttiva e della piena occupazione dei dipendenti Ex Ilva. Un comportamento senza precedenti, che ancora una volta mette in primo piano la totale mancanza di disponibilità del sindaco Bucci al normale dibattito democratico. In aula oggi si è tenuta una lunga e approfondita discussione a cui hanno partecipato i consiglieri di ogni schieramento, preceduta dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. L'aula ha affrontato uno dei problemi centrali nella vita economica, ambientale e della salute pubblica della città di Genova e non solo. Ma Bucci non è arrivato fino in fondo e, dichiarando di avere altri impegni, non ha espresso alcuna posizione sull'argomento, scegliendo un comportamento che non è degno della sua stessa carica».