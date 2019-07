M5s all'attacco di Bucci sull'arresto di Fogliani, consiglio sospeso: scoppia la polemica

Seduta del consiglio comunale sospesa per alcuni minuti e polemiche in Sala Rossa, martedì pomeriggio, dopo che il caso del fallimento Qui!Group, e il conseguente arresto dell’imprenditore Gregorio Fogliani, sono approdati a Tursi.

Motivo del contendere, un’interrogazaione a risposta immediata presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, in cui si chiedeva chiarimenti su eventuali finanziamenti erogati da Fogliani in campagna elettorale in favore dell’attuale sindaco Marco Bucci, per tramite della fondazione Change: «La mia interrogazione è stata "censurata" e modificata a piacimento dal presidente del Consiglio - denuncia Pirondini - che ha completamente eliminato le richieste sui finanziamenti della campagna elettorale del sindaco».

Fogliani, va ricordato, è stato arrestato lo scorso giovedì insieme con altre 5 persone - la moglie e le due figlie e il consigliere e l’amministratore delegati di Qui!Group - con le accuse di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata: «Quanto accaduto oggi forse davvero non ha precedenti nello storico del Consiglio Comunale a Genova», ha tuonato Pirondini dopo che Piana, nonostante le sue richiese sempre più veementi di risposta, ha sospeso la seduta, ripresa poi passando ad altri argomenti.

«Non capiamo, o forse sì - conclude Pirondini - perché il sindaco non voglia rispondere a questa semplicissima domanda. Riteniamo gravissimo quanto accaduto: censurare una domanda evidentemente scomoda e alla quale probabilmente non si vuole rispondere, va contro ogni principio del nostro sistema politico e democratico. È forse questa un'ammissione implicita del sindaco?».

Pirondini ha anche chiesto se il Comune intenda costituirsi parte civile nel processo, per i danni di immagine che la città ha subito a seguito della vicenda: «I fatti sono molto gravi e sono sotto gli occhi di tutti - ha risposto l' assessore al Bilancio, Pietro Piciocchi - In questa fase, però, non siamo in grado di dire se ci siano i presupposti tecnici per la costituzione di parte civile nel processo. Verificheremo l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere in questo senso».