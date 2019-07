Consiglio comunale: manca il numero legale, salta la seduta

Con soli 19 consiglieri presenti, dunque in mancanza del numero legale (20), la seduta del consiglio comunale di oggi si è chiusa anzitempo, senza discutere l'ordine del giorno, che prevedeva argomenti quali la Casa della Salute in Valpolcevera o il servizio di Amt. La minoranza è uscita dalla sala rossa poco prima dell'appello e alla fine i conti non hanno permesso di continuare.

Assenti giustificati il sindaco Bucci (in ferie), il vice sindaco Balleari (impegnato al Coc), Amorfini, Bertorello, Imordino e Lauro. Non presente in aula anche il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone (Forza Italia).

L'ordine del giorno prevedeva la delibera proposta di giunta 'Approvazione regolamento commissione mensa', tre mozioni e due interpellanze: le prime 'Taglio fondo ordinario sui trasporti', 'Realizzazione Casa della Salute in Valpolcevera' e 'Piano organico di miglioramento e interventi servizio Amt'; le interrogazioni erano su 'Ripristino infissi scuola Elementare "Marconi", piazza Martinez' e 'Modifica viabilità incrocio tra via dei Mille e via del Tritone'.