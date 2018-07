Il consiglio comunale si ferma per ricordare Matteo Brunenghi, morto sul lavoro a Pegli

Un minuto di silenzio per ricordare Matteo Marrè Brunenghi, il 46enne dipendente della ditta Vivai Carobne (che si occupa della potatura del verde in subappalto per Aster) morto mercoledì 25 luglio a Pegli, schiacciato da un mezzo agricolo mentre lavorava a villa Banfi.

A fermare i lavori, il presidente del consiglio comunale Alessio Piana: «Matteo Marrè Brunenghi è purtroppo la quinta persona che quest'anno muore a Genova a causa di un incidente sul lavoro. La città perde un uomo e un lavoratore che, molto attivo nel volontariato, donava il suo sorriso alle persone che soffrono. È doveroso rendere le nostre più sentite condiglianze osservando in sua memoria un minuto di silenzio, e ricordando che per il Comune la sicurezza sul lavoro è una priorità imprescindibile».