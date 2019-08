Precipitata dal terrazzo della casa vacanza: migliorano le condizioni della 15enne

Sono stabili le condizioni della ragazzina di 15 anni che mercoledì è precipitata dal balcone al secondo piano della palazzina di Rapallo in cui stava trascorrendo le vacanza con la sua famiglia.

La quindicenne si trova ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione del pronto soccorso del San Martino: I medici l’hanno estubata, è sveglia e vigile.

L’incidente è avvenuto mercoledì all’ora di pranzo in via Marco Polo, e stando a quanto ricostruito, la 15enne era in casa con i genitori, appoggiata al balconcino, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta, precipitando per diversi metri e atterrando nel cortile condominiale. Sul posto erano intervenuti l’elicottero dei vigili del fuoco, personale sanitario, polizia e carabinieri della stazione di Rapallo, che hanno già ascoltato le testimonianze dei presenti.

La famiglia è molto conosciuta a Rapallo: habitué delle vacanze nel Tigullio, è originaria del modenese e da anni affitta casa nella cittadina.