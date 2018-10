Prove fisiche del concorso di polizia locale, malori e infortuni

Tre infortuni e un ricovero alle prove fisiche per il concorso di polizia locale che si è svolto mercoledì 10 ottobre a Villa Gentile. Gli aspiranti cantuné erano pronti ai blocchi di partenza programmati ma il malore di un candidato in pista ha rallentato l'organizzazione. «Dovevo correre a mezzogiorno, sono passato alle tre del pomeriggio accaldato e affamato», racconta un'aspirante agente che preferisce rimanere anonimo. «Un candidato si è sentito male ed è stato accompagnato in sirena all'ospedale dal medico; abbiamo dovuto aspettare che l'ambulanza tornasse per il regolare svolgimento della gara». Altri due incidenti hanno fermato il concorso, ma fortunatamente si è trattato di infortuni lievi.

Erano chiamati alle prove fisiche 422 candidati i promossi avranno accesso alla prova scritta, che si svolgerà venerdì 12 ottobre, e all'esame orale. Alla fine delle valutazioni saranno assunti a tempo indeterminato quaranta nuovi agenti di polizia locale.