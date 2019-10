Operatori socio sanitari, la Regione assicura: «Entro fine anno il bando per 500 assunzioni»

«Entro la fine del 2019 la Regione bandirà il concorso per assumere 500 operatori socio sanitari nelle Asl liguri»: ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il governatore ligure Giovanni Toti, che nei giorni scorsi ha replicato alle polemiche dell’opposizione sull’assenza di aggiornamenti sull’annunciato maxi concorso per Oss.

«L’assessore Viale non ha fatto alcuna chiarezza sul concorso per operatori sociosanitari promesso da due anni, ma ancora fermo al palo - aveva detto il consigliere del Pd Sergio Rossetti , che ha presentato un’interpellanza sottoscritta anche da Linea Condivisa - Alle precise domande che le ho fatto in consiglio regionale la vicepresidente ha, ancora una volta, risposto che il bando arriverà entro la fine dell'anno».

L’argomento è stato sollevato anche da Alice Salvatore a nome del Movimento 5 Stelle in un’altra interrogazione. Viale, dal canto suo, ha chiarito che «per quanto riguarda il bando per Oss, da un lato vi è il fabbisogno specifico dell’Asl 5 spezzino di158 unità circa mentre, per quanto riguarda il fabbisogno regionale, sicuramente arriveremo a 500 unità».

«L’anno scorso la giunta ha fatto il bando per gli infermieri - ha aggiunto Viale - Quest’anno bandiremo il concorso per Oss perché dall’anno prossimo cambierà una normativa, che non consentirà più di far scorrere le graduatorie».

A Salvatore, che ha chiesto se il riconoscimento dell’esperienza pregressa all’interno del concorso sarà allargata anche a coloro che, per effetto di una vertenza sindacale, hanno visto riconosciuto soltanto due anni fa il loro contratto da operatori socio sanitari in luogo della precedente posizione di operatori addetti alle pulizie, l’assessore ha risposto che «se il riconoscimento dell’esperienza pregressa sarà allargato anche a coloro i quali hanno vinto una vertenza sindacale, non è possibile attribuire punteggi nei titoli di carriera per qualificare l’attività lavorativa svolta nel settore privato e il possesso del titolo formativo costituisce requisito di ammissibilità, il quale nulla ha a che fare con l’eventuale esperienza lavorativa maturata».

Viale ha concluso: «La formazione di una graduatoria consente il suo scorrimento per coprire qualsiasi esigenza di servizio che rientri nell’ambito del profilo e delle competenze degli operatori socio-sanitari. Quindi la mia è una risposta affermativa rispetto al secondo quesito del consigliere Salvatore, con la problematica che dall’anno prossimo, però, tutti i concorsi banditi non potranno beneficiare di questa opportunità».

Toti, dal canto suo, ha aggiunto che dei 500 operatori socio sanitari assunti, 158 verranno destinati all'Asl 5 spezzina. A oggi, però, ancora non è stata diffusa una data ufficiale del bando.