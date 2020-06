«Diciamo no al concerto per il nuovo ponte», lanciata petizione online

«Diciamo no al concerto per il nuovo ponte». È questo lo scopo di una petizione, aperta dal 26 maggio dal Comitato per le vittime di ponte Morandi sulla piattaforma Avaaz, rivolta al sindaco di Genova e al presidente della Regione, il cui primo obiettivo è il raggiungimento di 750 firme.

«Davanti - si legge nella petizione - all'eventualità di celebrare il completamento del nuovo ponte sul Polcevera con un concerto, vorrei che ci si ricordasse che quel ponte non doveva cadere. Ricordo inoltre, a rischio retorica, i morti e le ripercussioni varie su tutta la città».

«I liguri - proseguono i promotori - sono persone riservate, persone a cui il silenzio in questa circostanza meglio si addice. Tenete fuori da ciò la vostra voglia irrefrenabile di apparire e di fare propaganda elettorale. Che sia un'inaugurazione sobria, senza passerelle, con discrezione e con un enorme rispetto per le vittime e per chi è rimasto».

Il concerto è già stato fissato per il 27 luglio con diretta in prima serata su Rai 3.