Nuove telecamere di videosorveglianza, boom di richieste dai Comuni genovesi

Il 6 e 7 giugno presso la sala degli Specchi della prefettura di Genova verranno sottoscritti dal prefetto di Genova e dai sindaci di numerosi Comuni della città metropolitana, oltreché dai presidenti di tre Unioni di Comuni, i 'Patti per l'attuazione della sicurezza urbana'.

La sottoscrizione di tali accordi consentirà agli enti locali firmatari di concorrere a livello nazionale per la concessione di un finanziamento per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli ambiti urbani o infra urbani maggiormente esposti alla commissione di reati.

Il testo di questi protocolli è stato predisposto dal ministero dell'Interno d'intesa con l'associazione nazionale comuni italiani e alla sottoscrizione dovrà fare seguito la presentazione del relativo progetto tecnico, la cui valutazione è rimessa a una commissione di nomina ministeriale. Tale organismo valuterà le domande di concessione dei finanziamenti e i contenuti di ogni progetto, assegnando un punteggio derivante dall'applicazione di criteri già stabiliti nel decreto del ministero dell'Interno del 31 gennaio scorso.

L'ammissione al finanziamento avverrà in base a una graduatoria nazionale, predisposta al termine della fase valutativa, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Per i Comuni firmatari si tratta di un importante strumento per la promozione della sicurezza urbana e per la realizzazione di forme sempre più efficaci e incisive di controllo delle aree e delle attività a rischio di illegalità e di degrado.

Gli accordi saranno sottoscritti dai sindaci dei Comuni di Genova, Busalla, Camogli, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Chiavari, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Favale di Malvaro, Lavagna, Lumarzo, Mignanego, Moconesi, Neirone, Propata, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Torriglia, Tribogna, Valbrevenna, Vobbia e Zoagli oltreché dai presidenti dell'Unione di Comuni Stura, Orba e Leira, dell'Unione di Comuni Le Valli dell'Entella e dell'Unione Comuni del Golfo Paradiso.