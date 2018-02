Ufficiale: il Comune vende 34 suoi immobili, c'è anche lo stadio

Questa mattina a partire dalle 9 nella sala consiliare di Palazzo Tursi si è tenuta una seduta del consiglio comunale. Non essendo prevista la trattazione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, si è discusso subito l'ordine del giorno. Diversi gli argomenti sul tavolo fra cui la definizione di aliquote e detrazioni per Imu e Tasi per l'anno 2018 e il programma triennale dei lavori pubblici, 2018-2019-2020.

Quasi al termine della seduta, il consiglio ha approvato con 25 voti a favore e 15 contrari su 40 consiglieri presenti l'Adozione del piano delle alienazioni ai sensi dell'articolo 58 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 (delibera proposta di Giunta al Consiglio 44 - Proposta numero 10 dell'8/2/2018). Fra gli immobili che il Comune ha deciso di vendere c'è anche lo stadio Luigi Ferraris. Genoa e Sampdoria si sono già fatte avanti, resta solo da trovare un punto di incontro fra domanda e offerta.

Nella lista si trovano anche Villa Donghi nei pressi dell'ospedale San Martino, l'ex mercato del pesce di piazza Cavour, l'ostello della gioventù di Righi, l'ex Onpi di Quezzi, terreni, magazzini e altri edifici per un totale di 34 immobili. L'opposizione ha accusato la giunta di 'voler fare cassa', ma i vari emendamenti proposti sono stati bocciati ed è passata la linea di Bucci e della sua squadra.