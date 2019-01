Tornelli sui bus, nuova proposta in consiglio. Tursi: «Soluzione impraticabile»

Tornelli sui bus per prevenire il fenomeno dei "portoghesi". Se ne parla da anni a Genova, ma la soluzione non è mai stata presa in considerazione nonostante diverse città come Torino e Bologna abbiano scelto la sperimentazione sulle linee urbane. Il tema, da sempre molto caldo, è approdato anche in Consiglio Comunale grazie alla consigliera Marta Brusoni (Vince Genova) che ha chiesto a sindaco e Giunta se fosse possibile intraprendere un percorso simile anche nella nostra città.

La risposta dell'assessore alla Mobilità e al Trasporto Pubblico Locale Stefano Balleari è stata però negativa: «L’ipotesi suggerita nell’interpellanza non è percorribile, perché Genova non è ancora dotata di bigliettazione elettronica, come lo sono già Torino e Bologna. Per quanto riguarda la metropolitana i controlli hanno portato alla diminuzione dei viaggiatori senza biglietto. Non possiamo elettrificare i tornelli perché il costo di tale lavoro è, in questo momento, proibitivo per l’Amministrazione».