Niente calcio nei giorni feriali, la richiesta del Comune

Stop alle partite di calcio di Genoa e Sampdoria in giorni feriali e in orari lavorativi per evitare i disagi che si sono registrati in occasione di Sampdoria-Fiorentina, match che si è giocato allo Stadio Luigi Ferraris mercoledì 19 settembre alle ore 19.

Lo stop è stato richiesto dal consiglio comunale di Genova nella seduta di giovedì 20 settembre 2018 attraverso un ordine del giorno approvato all'unanimità per impegnare il Sindaco e la Giunta ad aprire un tavolo di confronto con Regione Liguria e Lega Calcio di serie A. Un tavolo che possa consentire di trovare soluzioni che impediscano anticipi e posticipi di Genoa e Sampdoria nei giorni lavorativi e, nel caso, a programmarli in orari serali e compatibili con la chiusura delle attività lavorative, vista l’emergenza nazionale che coinvolge la nostra città.