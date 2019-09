Rimpasto in giunta, tre nuovi assessori

Tre nuovi assessori entrano nella squadra del sindaco Marco Bucci alla guida del comune di Genova.

Laura Gaggero con la delega allo Sviluppo economico-turistico e al marketing territoriale, Giorgio Viale a Personale e Pari opportunità, Francesco Maresca allo Sviluppo economico-portuale e logistico.

Il rimpasto è stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi dallo stesso sindaco Bucci, che prende atto delle dimissioni rassegnate dall'assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, mentre revoca la nomina degli assessori allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci e dell'assessore al Personale Arianna Viscogliosi.

Due gli assessori in carica che diventano assumono maggior peso: Pietro Piciocchi che alla delega al Bilancio sommerà quella ai Lavori pubblici e Matteo Campora che alla delega al Ciclo dei rifiuti sommerà quella alla Mobilità finora in capo a Stefano Balleari.

Quest'ultimo manterrà l'incarico di vicesindaco acquisendo la delega alla Gestione del patrimonio comunale abitativo e non abitativo.

Marco Bucci si è riservato la delega a Sviluppo economico-alta tecnologia. «Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in Giunta lavorando bene e portando tanti risultati in questi due anni ma - ha detto il sindaco - qualche aggiustamento era necessario per raggiungere gli obiettivi che abbiamo da inizio mandato».