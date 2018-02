A Como per la serata, genovese accerchiato e rapinato dal branco

Accerchiato fuori dalla discoteca, aggredito e rapinato: è successo a un 20enne genovese che domenica sera ha trascorso la serata in un locale notturno di Tavernerio, piccolo comune in provincia di Como, in Lombardia.

Il giovane, che per la denuncia si è rivolto ai carabinieri di Genova, ha raccontato di essere stato avvicinato all’uscita dalla discoteca da un gruppo di 7 sconosciuti che lo hanno accerchiato e preso a schiaffi e spintoni, ordinandogli di consegnare portafoglio e oggetti di valore: il bottino è stato di uno smartphone e di una trentina di euro in contanti, oltre ai documenti d’identità.

Spaventato, ma incolume, il ventenne è riuscito a tornare a casa e una volta a Genova è andato al comando provinciale dei carabinieri per la denuncia. Indagini sono ora in corso per risalire all’identità del gruppo di aggressori.