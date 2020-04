Multe non pagate per oltre 400 veicoli, denunciato prestanome

Un'articolata indagine dei carabinieri, delegata dall'autorità giudiziaria di Milano, ha permesso di risalire a un 55enne, nato in Bosnia Erzegovina e gravato da pregiudizi di polizia, che è risultato avere intestati oltre 400 veicoli a motore. Il soggeto è stato denunciato in stato di libertà per falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico, falsità in un atto pubblico del pubblico ufficiale per induzione in errore da parte del privato e truffa ai danni dello Stato.

Commerciante all'ingrosso di auto e titolare fittizio di un'impresa individuale con sede a San Teodoro, il 55enne si era intestato i veicoli per permettere ai reali fruitori di non pagare le contravvenzioni, i parcheggi e i pedaggi autostradali.

Inoltre, l'autorità giudiziaria milanese, concordando con le indagini dei carabinieri, ha emesso nei confronti del 55enne un decreto di blocco anagrafico, per impedire che possa acquistare altri veicoli o vendere quelli già in suo possesso. Il danno documentato patrimoniale arrecato all'erario è stimato per oltre 700mila euro.