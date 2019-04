Pattuglione in centro storico, arresti e denunce

Il comando provinciale carabinieri di Genova ha disposto un servizio coordinato 'ad alto impatto' con particolare riferimento all'area del centro storico cittadino, compresi Expò e Porto Antico, piazza della Commenda e via di Prè, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché all'uso e lo spaccio di sostanze stupefacente nella giornata di martedì 2 aprile 2019.

I carabinieri delle stazione Maddalena e Carignano e del Nucleo Operativo della compagnia Centro, ieri sera tra le ore 18 e le 24, hanno identificato 150 persone, avventori di numerosi bar presenti nella zona. Impiegati circa venti militari e sei mezzi, tre persone sono state arrestate.

Si tratta di un cittadino senegalese di 27 anni e del complice 18enne del Gambia, entrambi gravati di pregiudizi di polizia, che, attraverso un minore, hanno ceduto una dose di cocaina a un 44enne genovese. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri quattro grammi della stessa sostanza e di 610 euro, il tutto sequestrato. I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti mentre il minore è stato denunciato per lo stesso reato.

I carabinieri di Carignano invece hanno arrestato un 28enne albanese, per violazione degli obblighi di dimora in questo comune e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Denunciate due persone: un 54enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia per resistenza e altro, ha violato il daspo urbano; un 32enne di Capo Verde è stato deferito per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per porto abusivo di arma da taglio perché durante il controllo ha proferito frasi oltraggiose nei confronti dei militari e perché trovato in possesso di un paio di tronchesi e di altri attrezzi.

Denaro, droga e tronchesi sono stati sequestrati. Questa mattina gli arrestati sono stati processati con rito direttissimo.