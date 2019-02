Scende dal bus, spacciatore pedinato e arrestato

La polizia ha arrestato nel centro storico per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 45enne tunisino pregiudicato e irregolare in Italia. Durante un mirato servizio antidroga nell'area di piazza della Commenda, gli operatori della sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile hanno notato l'uomo che scendeva dall'autobus, riconoscendolo immediatamente in quanto noto spacciatore.

Il soggetto si è incamminato verso l'area pedonale in atteggiamento circospetto, voltandosi continuamente indietro per verificare di non essere seguito. Prima che potesse addentrarsi nei vicoli, i poliziotti lo hanno fermato per sottoporlo a controllo, rilevando immediatamente, da parte sua, una certa agitazione.

La perquisizione personale ha chiarito il motivo di tanto nervosismo, consentendo di rivenire un involucro contenente eroina, del peso di oltre 25 grammi, che lo stesso nascondeva addosso. Accompagnato in ufficio per la compiuta identificazione, il 45enne è risultato privo di regolare permesso di soggiorno e gravato da precedenti per svariati reati, quindi è stato trasferito nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.