Sorprende ladro davanti al suo magazzino, 49enne preso a pugni

Mandato in ospedale da un uomo che stava cercando di forzare il suo magazzino per derubarlo: è successo a un cittadino cinese di 49 anni, preso a pugni lunedì mattina in salita San Paolo, dietro la Commenda di Pré.

Il 49enne è stato ascoltato dai poliziotti della questura all’ospedale Galliera, dove è stato portato per essere medicato: stando al suo racconto intorno alle 12 ha notato un uomo armeggiare davanti alla serranda del suo magazzino, si è avvicinato per chiedergli cosa stava facendo e per tutta risposta è stato colpito con un violento pugno in faccia. Poi il malvivente è fuggito nei vicoli.

Accompagnato in ospedale, è stato visitato e poi dimesso con 30 giorni di prognosi. Indagini sono in corso per risalire all’identità dell’aggressore.