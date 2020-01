Un palazzo al posto dell'ex cinema, il Comitato Piazza Leopardi dice 'no'

Dal 13 gennaio è presente anche sui social dove conta già quasi 500 iscritti. Stiamo parlando del gruppo creato dal Comitato piazza Leopardi, nato per «promuovere bellezza e qualità in piazza Leopardi, soprattutto alla luce del nuovo progetto immobiliare che desta preoccupazione nella cittadinanza», si legge nella descrizione del gruppo.

Il progetto immobiliare in questione riguarda l'ex cinema Ritz in Albaro, chiuso da un anno, in procinto di essere demolito per lasciare spazio a un edificio residenziale. L'area è di proprietà dei frati.

Il 24 gennaio dovrebbe tenersi un incontro fra il Comitato e i frati della Parrocchia di San Francesco, committenti del progetto. Qualora l'incontro dovesse saltare verrà organizzata un'assemblea pubblica del Comitato nello stesso giorno per discutere sul da farsi.