A spasso per i vicoli con coltello e spray urticante

Nel centro storico, le pattuglie delle stazioni carabinieri di Carignano e della Maddalena, con il personale dell'Esercito, durante il servizio 'Strade Sicure' hanno fermato e identificato un genovese di 24 anni.

Quest'ultimo è stato trovato nella zona della movida in possesso di un coltello di genere proibito e di una bomboletta spray urticante, poi sequestrati. Per questo il giovane è stato denunciato per porto di armi o di oggetti atti a offendere.

Sono in corso approfondimenti.