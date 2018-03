Le strappa il telefono dalle mani e poi la morde

Un 33enne di origini tunisine è stato arrestato ieri sera intorno alle 23.40 dalla polizia per il reato di rapina.

L'uomo si è avvicinato a una cittadina cinese in via Colombo e, con il pretesto di chiederle l'ora, ha cercato di strapparle di mano il cellulare. La donna a quel punto ha cercato di difendersi ma il rapinatore le ha sferrato alcuni morsi alla mano per poi darsi alla fuga.

La vittima ha immediatamente chiamato la polizia, consentendo a una volante del commissariato Cornigliano di intercettare il rapinatore pochi minuti dopo in via XX Settembre. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi.